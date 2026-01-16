Rokid Rilis Kacamata Pintar di Indonesia, Dilengkapi Kamera, Sebegini Harganya

Selasa, 28 April 2026 – 00:04 WIB

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Perusahaan teknologi asal China, Rokid meluncurkan produk kacamata pintar di kawasan Jakarta Pusat pada Senin (27/4).

Produk bernama Rokid AI Glasses itu dirancang untuk bersaing dengan Meta Ray-band yang memilimo fitur mutakhir.

Dalam memasarkan produk tersebut, Rokid menggandeng distributor resmi, PT Denka Pratama Indonesia, untuk memperkuat penetrasi pasar lokal.

“Produk ini membawa pendekatan baru dalam menikmati teknologi, tidak hanya untuk hiburan tetapi juga produktivitas dan komunikasi," ungkap Direktur Operasional PT Denka Pratama Indonesia, Suriyanto saat peluncuran Rokid AI Glasess.

Dia pun optimistis Rokid bisa diterima dengan baik di pasar Indonesia.

Menurut dia, industri smart AI glasses tengah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan secara global.

Itu didorong dengan meningkatnya kebutuhan akan perangkat wearable berbasis kecerdasan buatan serta tren komputasi visual di kalangan konsumen dan kreator digital.

Momentum ini dimanfaatkan Rokid untuk menghadirkan inovasi yang lebih relevan dan mudah diakses oleh pasar Indonesia.