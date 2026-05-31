Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Tenis

Roland Garros 2026: Wanita-Wanita Unggulan Berguguran, Termasuk Juara Bertahan

Minggu, 31 Mei 2026 – 06:08 WIB
Roland Garros 2026: Wanita-Wanita Unggulan Berguguran, Termasuk Juara Bertahan - JPNN.COM
Anastasia Potapova (kanan) menyalami Coco Gauff seusai pertarungan mereka di babak ketiga Roland Garros 2026. Foto: Loic Wacziak/FFT

jpnn.com - PARIS - Grand Slam kedua dalam kalender tahun ini, Roland Garros 2026, bak kuburan buat pemain-pemain papan atas.

Tak cuma di nomor tunggal putra, pada sektor tunggal putri Grand Slam setelah Australian Open serta sebelum Wimbledon dan US Open ini pun, korban berjatuhan.

Elena Rybakina (nomor 2 dunia) kandas di babak kedua.

Baca Juga:

Amanda Anisimova (6) dan si petahana Coco Gauff gugur di babak ketiga atau 32 Besar, Sabtu (30/5) malam WIB.

Anisimova kalah dari petenis tuan rumah ranking 92 dunia Diane Parry 3-6, 6-4, 6(3)-7(10).

Sementara itu, si juara bertahan Coco Gauff, takluk dari petenis Austria peringkat 30 dunia Anastasia Potapova 6-4, 6(1)-7(7), 4-6.

Baca Juga:

“Ya, saya belum bisa banyak bicara. Saya sangat bahagia dengan semangat juang yang kami tunjukkan berdua,” kata Potapova.

“Coco adalah juara sejati. Saya sangat menghormatinya, dan ya, saya juga sangat bangga pada diri saya sendiri karena saya bertahan, berjuang hingga poin terakhir, dan inilah saya," imbuhnya.

Roland Garros 2026 bak kuburan buat pemain-pemain papan atas. Siapa saja yang tersisa?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Roland Garros 2026  Roland Garros  Coco Gauff  Aryna Sabalenka  Iga Swiatek  Mirra Andreeva  Elina Svitolina  Grand Slam 
BERITA ROLAND GARROS 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp