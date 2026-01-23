Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Rolls-Royce Mengembangkan SUV Listrik Berbasis Cullinan

Jumat, 23 Januari 2026 – 07:44 WIB
Ilustrasi Rolls-Royce Cullinan. Foto: Rolls-Royce

jpnn.com - Rolls-Royce tampaknya kian serius melangkah ke era elektrifikasi, searah rencana mereka menyiapkan SUV listrik pertama dalam beberapa tahun ke depan.

SUV terlaris Rolls-Royce, Cullinan, disebut-sebut bakal hadir dalam versi listrik penuh.

Indikasi itu menguat setelah sebuah SUV listrik baru tertangkap kamera tengah menjalani uji jalan di wilayah bersalju Skandinavia.

Meski masih dibalut kamuflase tebal, kendaraan uji tersebut memperlihatkan proporsi yang sangat mirip dengan Cullinan bermesin bensin.

Namun, terdapat sejumlah pembaruan visual, terutama pada desain lampu depan dan belakang LED yang tampak lebih modern.

Jika merujuk pada lini produk Rolls-Royce saat ini, SUV listrik tersebut kemungkinan mengadopsi teknologi serupa dengan Spectre, mobil listrik pertama Rolls-Royce.

Spectre dibekali dua motor listrik dengan tenaga 430 kW dan torsi 900 Nm, serta baterai 102 kWh yang mampu menempuh jarak hingga 555 km berdasarkan standar WLTP.

Tak menutup kemungkinan, Rolls-Royce juga memanfaatkan teknologi elektrifikasi dari Grup BMW.

