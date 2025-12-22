Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Rolls-Royce Phantom 100 Tahun: Proyek Paling Ambisius, Hanya 25 Unit di Dunia

Senin, 22 Desember 2025 – 14:15 WIB
Rolls Royce Phantom 100 tahun. Foto: rollsroyce

jpnn.com - Seratus tahun bukan usia biasa bagi sebuah mobil, satu di antaranya Rolls-Royce Phantom.

Satu abad menjadi perjalanan Phantom menegaskan posisinya sebagai standar tertinggi kemewahan otomotif dunia.

Sepanjang 2025, Rolls-Royce Motor Cars merayakan tonggak bersejarah Phantom yang pertama kali diperkenalkan pada 1925, kini telah melewati delapan generasi tanpa kehilangan auranya.

Baca Juga:

Nama Phantom sejak awal bukan sekadar model, melainkan simbol status, keunggulan teknik, dan pengaruh budaya global.

CEO Rolls-Royce Motor Cars, Chris Brownridge, menyebut perayaan satu abad sebagai momen langka untuk menghormati sejarah panjang yang membentuk legenda Phantom.

Selain itu, jalan membuka bab baru untuk 100 tahun ke depan.

Baca Juga:

Puncak selebrasi hadir lewat Phantom Centenary Private Collection.

Hanya 25 unit yang diproduksi, menjadikannya salah satu proyek paling ambisius Rolls-Royce secara teknologi dan artistik.

TAGS   rolls royce  Rolls Royce Phantom  Rolls Royce Phantom 100 tahun  sedan ultramewah 
