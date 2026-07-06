Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Rolls Royce Phantom Regatta: Sedan Ultraeksklusif Rasa Kapal Pesiar, Hanya 1 di Dunia

Senin, 06 Juli 2026 – 06:07 WIB
Rolls Royce Phantom Regatta: Sedan Ultraeksklusif Rasa Kapal Pesiar, Hanya 1 di Dunia - JPNN.COM
Rolls-Royce Phantom Regatta. Foto: rollsroyce

jpnn.com - Rolls-Royce Motor Cars kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam meracik mobil ultraeksklusif.

Kali ini, pabrikan asal Inggris itu menghadirkan Phantom Regatta, sebuah Phantom Extended berstatus one-off yang hanya dibuat satu unit di dunia.

Mobil tersebut dijadwalkan menjalani debut global pada ajang Goodwood Festival of Speed 2026.

Baca Juga:

Bukan sekadar sedan mewah, Phantom Regatta dirancang membawa nuansa kapal pesiar ke dalam setiap sudutnya.

Inspirasinya datang dari Solent dan Chichester Harbour, kawasan perairan di pesisir selatan Inggris yang juga memiliki hubungan erat dengan sejarah Rolls-Royce.

Wilayah itu berada tak jauh dari Goodwood Estate maupun rumah mendiang Sir Henry Royce di West Wittering.

Baca Juga:

"Phantom Regatta merupakan buah karya para desainer, insinyur, dan pengrajin kami di Goodwood yang terinspirasi oleh keindahan perairan di sekitar mereka."

"Mobil ini membawa jiwa dunia yachting ke dalam kabin Phantom Extended," kata Head of Bespoke Rolls-Royce Motor Cars, Phil Fabre de la Grange.

Rolls-Royce Motor Cars kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam meracik mobil ultraeksklusif. Terbaru ialah Phantom Regatta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   rolls royce  Rolls Royce Phantom Regatta  sedan ultraeksklusif  Sedan Mewah 
BERITA ROLLS ROYCE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp