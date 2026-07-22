Romantisasi Impulsif, Babak Baru The Jansen

jpnn.com, JAKARTA - Band punk rock asal Bogor, The Jansen akhirnya meluncurkan album kelima, Romantisasi Impulsif pada Rabu (22/7).

Album baru tersebut menjadi penutup dari trilogi yang dimulai Cinta Rama Bani Satria (Bani) dan Adji Pamungkas, dari album Banal Semakin Binal (2022) dan Durja Bersahaja (2024).

"Jadi kami menulis Romantisasi Impulsif itu pendekatannya lebih ke film. Kayak kalau di buku-buku, kan ada istilah trilogi, tetralogi gitu. Kenapa enggak kami coba di album, terus album ini bisa jadi bahan pembuatan film gitu pada akhirnya. Jadi, sebuah ide cerita karena cukup jarang film yang berdasarkan dari album gitu, kebanyakan dari novel-novel atau cerpen-cerpen gitu," kata Adji, pemain bas The Jansen di RM Gakong, Jakarta Selatan pada Selasa (21/7) malam.

The Jansen memuat 12 lagu rock alternatif yang sinematik dalam Romantisasi Impulsif.

Dua lagu telah diluncurkan terlebih dahulu. Single perdana, Bila Cinta Adalah Sebuah Propaganda (Wo Ai Ni), merupakan tembang cinta perdana dari The Jansen.

Selama ini, The Jansen dikenal dengan lagu-lagu bertema sosial, kegelisahan eksistensial, atau romantisme yang dibungkus kepahitan.

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Kini, band yang terbentuk dari 2015 itu lewat Bila Cinta Adalah Sebuah Propaganda (Wo Ai Ni) secara terang-terangan menulis tentang jatuh cinta, kerentanan, dan kontradiksi perasaan, lengkap dengan embel-embel Wo Ai Ni (bahasa Mandarin) yang manis sekaligus ironis.

“Meski ini lagu cinta, kami memberi perspektif yang berbeda. Bagaimana cara cinta bekerja di tengah kemiskinan yang mengintai?” jelasnya.