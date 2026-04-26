Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Rombak, Langkah Paling Berani dari Keisya Levronka

Minggu, 26 April 2026 – 15:15 WIB
Penyanyi Keisya Levronka. Foto: Dok. Universal Music Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Keisya Levronka melepas album terbaru yang bertitel Rombak.

Rombak diklaim sebagai langkah paling berani dalam perjalanan musik Keisya Levronka sejauh ini, sebuah pergeseran yang terasa natural namun tetap mengejutkan.

Setelah dikenal luas lewat balada emosional seperti Tak Ingin Usai, dia kini tidak lagi hanya bercerita tentang luka secara lirih.

Dalam album Rombak, Keisya Levronka memilih untuk merombak cara menyuarakan emosi, mengubah kesedihan menjadi energi, dan kerentanan menjadi kekuatan.

Rombak menghadirkan warna baru lewat pendekatan pop-rock yang terinspirasi dari era kejayaan musik Indonesia tahun 2000-an.

Aransemen full-band yang lebih hidup, serta nuansa anthemic yang terasa besar dan lantang menjadi fondasi utama album.

Namun, di balik perubahan sonik tersebut, satu hal tetap tidak berubah: kejujuran emosional yang menjadi identitas Keisya Levronka sejak awal.

Album Rombak terasa seperti jembatan antara dua generasi. Di satu sisi, menghadirkan nostalgia bagi pendengar yang tumbuh bersama pop-rock 2000-an. Di sisi lain, menangkap fenomena 'musik lama terasa baru' yang kini kembali digemari oleh generasi muda, menjadikan Rombak sebagai sebuah cultural crossover yang relevan sekaligus emosional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Keisya Levronka  Penyanyi Keisya Levronka  Lagu Keisya Levronka  Album Keisya Levronka 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp