Rombak Total Pembalap, Gresini Memasangkan Juara Dunia dengan Rookie Berbakat

jpnn.com - Gresini Ducati Racing mengumumkan susunan pembalap untuk menghadapi MotoGP 2027.

Tim satelit asal Italia itu mempercayakan motor mereka kepada duet anyar, yakni rookie Daniel Holgado dan juara dunia MotoGP 2020, Joan Mir.

Kehadiran Holgado sekaligus menandai debutnya di kelas premier, bertepatan dengan dimulainya era baru MotoGP yang menggunakan mesin 850 cc pada musim 2027.

Pembalap Spanyol tersebut tampil menjanjikan sepanjang kariernya di Grand Prix.

Musim ini menjadi tahun keduanya di Moto2 bersama Aspar setelah sebelumnya sukses bersaing di Moto3.

Holgado telah mengoleksi tujuh kemenangan Grand Prix, pernah menjadi runner-up Moto3 pada 2024, dan kini menempati peringkat keenam klasemen sementara Moto2 2026 seusai meraih kemenangan di seri Brasil.

Di Gresini, Holgado akan berduet dengan kompatriotnya, Joan Mir.

Juara dunia MotoGP 2020 itu dipastikan mengakhiri kebersamaannya dengan Honda, untuk memulai tantangan baru bersama tim satelit Ducati pada musim depan.