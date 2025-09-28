Rommy Sebut Agus Suparmanto Ketum Terpilih di Muktamar PPP, Mardiono?

jpnn.com - Mantan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy alias Rommy menegaskan ketua umum terpilih dalam Muktamar X PPP di Ancol ialah mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.

"Kami perlu menegaskan Muktamar ke-10 PPP tahun 2025 telah usai, dan telah terpilih Agus Suparmanto," kata Rommy yang juga Anggota Tim Formatur, di Ancol, Jakarta, Minggu malam (28/9/2025).

Rommy menjelaskan bersama Agus Suparmanto ada 12 orang formatur yang mewakili Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah PPP seluruh Indonesia yang akan mulai bekerja mulai malam ini.

Mantan ketum PPP itu menjelaskan Tim Formatur akan bekerja menyusun kepengurusan PPP periode 2025-2030, yakni untuk 30 hari ke depan.

Menurut Rommy, pemilihan Agus Suparmanto sebagai ketum PPP telah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang mengatur tentang persyaratan calon ketua umum.

"Hal mana di situ (AD/ART) disebutkan bahwa calon ketua umum syaratnya adalah memiliki kartu tanda anggota, dan itu telah dilakukan pemeriksaan," tuturnya.

Selain itu, dia menyebut Agus Suparmanto sudah memenuhi syarat terkait pengalaman menjabat di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada tingkat pusat.

"Itu adalah konsistensi dari apa yang kami terima dari para ulama yang berkumpul dalam Silatnas (Silaturahmi Nasional) Ulama’il Ka’bah yang dilakukan di Pondok Pesantren Khas Kempek Cirebon pada tanggal 8 September 2025," ujarnya.