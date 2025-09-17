Romo Benny dan Romo Hani Pimpin Misa Syukur HUT Ke-70 Perguruan Santo Bellarminus

jpnn.com, JAKARTA - Pastor Kepala Paroki Santa Theresia Jakarta Romo Benny Beatus Wetty, SJ dan Pastor Kepala Gereja Katedral Jakarta Romo Hani Rudi Hartoko, SJ memimpin Misa Syukur dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-70 Perguruan Sekolah Santo Robertus Bellarminus.

Misa Syukur ini berlangsung di Gereja Santa Theresia dan diikuti seluruh guru, pengurus Yayasan dan karyawan serta para siswa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Santo Bellarminus. Selain itu, sejumlah orang tua siswa juga tampak hadir dalam Misa Syukur tersebut.

Pada Misa Syukur ini, para siswa dan karyawan/guru turut terlibat seperti menjadi penari saat pembukaan dan juga saat Persembahan Misa Syukur.

Selain itu, bertugas sebagai paduan suara, pembaca Kitab Suci dan doa umat.

Romo Harni Rudi Hartoko yang merupakan mantan Pastor Kepala Paroki Santa Theresia dalam kotbahnya berpesan kepada para siswa Sekolah Santo Bellarminus untuk terus tumbuh dan berkembang dengan mengedepankan kebaikan, keindahan dan kebenaran.

Romo Hani mengajak untuk meneladani semangat Santo Bellarminus sebagai pelindung Yayasan Perguruan Santo Robertus Bellarminus.