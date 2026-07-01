Ronald Koeman Menyerah, Pilih Mundur Seusai Belanda Gagal Total di Piala Dunia 2026

jpnn.com - JAKARTA - Petualangan Ronald Koeman bersama Timnas Belanda berakhir dengan cara yang menyakitkan. Koeman memutuskan mundur dari jabatan pelatih seusai Belanda gagal total di Piala Dunia 2026.

Belanda harus mengubur mimpi melangkah jauh di Piala Dunia 2026 setelah takluk 2-3 dari Maroko lewat adu penalti setelah sebelumnya kedua tim bermain imbang 1-1 hingga babak tambahan usai.

Hasil tersebut membuat Virgil van Dijk dan kolega tersingkir lebih cepat, jauh dari target menembus semifinal.

Tak lama setelah kegagalan itu, Koeman mengumumkan keputusan besar yang mengejutkan publik.

Melalui akun pribadinya di Instagram, pelatih berusia 63 tahun itu memastikan dirinya mengakhiri masa bakti bersama Timnas Belanda.

"Malam tadi saya membuat keputusan untuk mengakhiri jabatan saya sebagai pelatih Tim Nasional Belanda," tulis Koeman.

Dia mengaku sangat terpukul karena gagal mewujudkan impian membawa Belanda mencetak sejarah di Piala Dunia 2026.

Sebagai pelatih, Koeman merasa bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut.