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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Ronald Koeman Sebut Belanda Bukan Favorit, Ancaman Maroko Sangat Berbahaya

Selasa, 30 Juni 2026 – 00:00 WIB
Ronald Koeman Sebut Belanda Bukan Favorit, Ancaman Maroko Sangat Berbahaya - JPNN.COM
Ronald Koeman. Foto: Instagram/ronaldkoeman

jpnn.com, MEKSIKO - Pelatih Timnas Belanda, Ronald Koeman, tidak setuju timnya disebut sebagai unggulan saat menghadapi Maroko di babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Meski Die Oranje tampil impresif sepanjang fase grup, dia menilai Maroko menjadi lawan yang sangat berbahaya dan siap memberi kejutan.

Kepercayaan diri tinggi yang mengiringi langkah Belanda ke fase gugur ternyata tidak membuat Ronald Koeman jemawa.

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Belanda memang datang dengan modal meyakinkan setelah tidak terkalahkan di fase grup.

Dua kemenangan dan satu hasil imbang dibarengi produktivitas tinggi dengan torehan 10 gol membuat Belanda dijagokan.

Namun, Koeman menolak anggapan tersebut. Menurutnya, Maroko memiliki kualitas yang cukup untuk menghentikan langkah Belanda.

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"Saya tidak yakin kami adalah favorit dalam pertandingan melawan Maroko," ungkap Ronald Koeman dikutip dari ESPN.

Pria berusia 63 tahun itu memilih mengingatkan anak asuhnya agar tidak terlena dengan performa apik di fase grup.

Pelatih Belanda Ronald Koeman menolak anggapan timnya lebih diunggulkan saat melawan Maroko di babak 32 besar Piala Dunia. Ia sangat mewaspadai lawannya itu.

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TAGS   Ronald Koeman  Belanda  Maroko  Belanda vs Maroko  Piala Dunia  Piala Dunia 2026 
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