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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Ronaldo Ucapkan Salam Perpisahan, Piala Dunia 2026 Jadi yang Terakhir

Senin, 06 Juli 2026 – 09:01 WIB
Ronaldo Ucapkan Salam Perpisahan, Piala Dunia 2026 Jadi yang Terakhir - JPNN.COM
Bintang Portugal Cristiano Ronaldo. Foto: REUTERS/Mike Segar.

jpnn.com - Cristiano Ronaldo resmi mengumumkan Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang sepak bola paling bergengsi tersebut.

Megabintang Timnas Portugal itu memastikan dirinya tidak akan tampil lagi pada edisi 2030, meski negaranya menjadi salah satu tuan rumah.

Pernyataan emosional itu disampaikan Ronaldo menjelang laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 melawan Spanyol di Dallas Stadium, Selasa (7/7) dini hari WIB.

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Penyerang berusia 41 tahun tersebut mengaku ingin menikmati setiap momen yang tersisa bersama Portugal sebelum mengakhiri perjalanan panjangnya di level internasional.

"Ini soal menikmatinya semaksimal mungkin. Ini akan menjadi Piala Dunia terakhir saya, tetapi mari kita berharap besok bukanlah pertandingan terakhir saya," kata Ronaldo, dikutip dari ESPN.

Ronaldo menegaskan dirinya akan meninggalkan Timnas Portugal tanpa penyesalan karena merasa sudah memberikan seluruh kemampuan yang dimilikinya selama lebih dari dua dekade membela negaranya.

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"Hari itu akan tiba. Apa pun yang terjadi besok, Cristiano akan pergi dengan hati nurani yang bersih. Bukan 100 persen, tetapi 1.000 persen, karena saya telah memberikan segalanya untuk sepak bola," ujarnya.

Meski kariernya dipenuhi berbagai gelar dan rekor, Ronaldo mengaku motivasinya bukan lagi soal trofi, melainkan kecintaannya terhadap sepak bola.

Striker Portugal Cristiano Ronaldo memastikan Piala Dunia 2026 menjadi ajang terakhirnya. Ia ingin gantung sepatu.

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TAGS   Cristiano Ronaldo  Piala Dunia 2026  Portugal  Ronaldo  Cr7 
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