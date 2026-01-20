Close Banner Apps JPNN.com
Roommates, Hilary Duff Rindu Masa yang Lebih Bebas

Selasa, 20 Januari 2026 – 08:08 WIB
Roommates, Hilary Duff Rindu Masa yang Lebih Bebas - JPNN.COM
Penyanyi Hilary Duff. Foto: Dok. Atlantic Records/Aaron Idelson

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Penyanyi asal Amerika Serikat, Hilary Duff melanjutkan momen comeback di kancah musik lewat peluncuran single, Roommates.

Lagu tersebut merupakan single kedua dari album keenam Hilary Duff yang diberi tajuk ‘luck… or something’.

Ditulis dan diproduseri oleh Matthew Koma, Roommates merekam sisi Hilary Duff yang lebih reflektif dan dewasa, menghadirkan karya yang terasa jujur, personal, dan dekat dengan fase hidupnya sekarang.



"Roommates adalah lagu tentang momen ketika hidup terasa berjalan begitu padat,” ungkap Hilary Duff.

"Ada rasa rindu akan masa yang lebih bebas, sebelum hari-hari dipenuhi antar-jemput, obrolan soal keuangan rumah tangga, belanja bulanan, serta munculnya kembali rasa tidak aman, lama maupun baru. Lagu ini menangkap kegelisahan untuk menemukan jalan pulang ke ritme hidupmu, ke orang yang kamu cintai, dan ke dirimu sendiri," sambungnya.

Bersamaan dengan perilisan single terbaru, Hilary Duff juga merilis video klip resmi untuk Roommates yang disutradarai oleh Matty Peacock.



Video tersebut menghadirkan visual yang intim dan emosional, menyoroti sisi personal dan reflektif Hilary Duff yang menjadi benang merah lagu.

Sementara itu, album ‘luck… or something’ dari Hilary Duff dijadwalkan rilis pada 20 Februari 2026 melalui Atlantic Records. (ded/jpnn)

Redaktur & Reporter : Dedi Yondra

