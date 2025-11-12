Roona Buktikan Kualitas Lewat Penghargaan Brand Choice Award 2025

jpnn.com, JAKARTA - Brand kecantikan lokal, Roona, meraih penghargaan Brand Choice Award 2025 untuk kategori Magnetic Lashes.

Prestasi ini menjadi pengakuan atas inovasi Roona dalam menghadirkan solusi kecantikan praktis dan aman yang digemari wanita modern di Indonesia.

Roona dikenal dengan filosofi “Beauty-Efficient”, yaitu konsep kecantikan efisien bagi perempuan aktif yang ingin tampil menawan tanpa membutuhkan waktu lama di depan cermin.

Baca Juga: Hypefast Bagikan Tips agar Brand Kecantikan Lokal Tidak Gulung Tikar

Produk unggulan seperti Lashter Magnetic Lashes menjadi favorit karena desainnya yang ringan, tahan hingga 30 kali pemakaian, serta memberikan hasil lentik alami tanpa penggunaan lem.

Selain Lashter, Roona juga memperkenalkan Self Lash Kit, teknologi Do It Yourself (DIY) yang memungkinkan pengguna melakukan eyelash extension profesional di rumah.

Produk ini menjadi terobosan bagi pecinta kecantikan yang mencari hasil instan dan ramah pemula. Tak hanya itu, kolaborasi Barbie™ x Roona juga memperkuat citra merek sebagai inovator lokal dengan sentuhan global.

Baca Juga: Brand Kecantikan Asal Yogyakarta Ini Kini Merambah Pasar ASEAN

Penghargaan Brand Choice Award 2025 menjadi bukti nyata bahwa Roona telah berhasil membangun kepercayaan konsumen di era digital.

Kehadirannya di berbagai kanal seperti Shopee Mall, Tokopedia, dan TikTok Shop turut memperluas jangkauan, sementara komunitas loyal WondeRoona menjadi wadah berbagi inspirasi kecantikan sehari-hari.