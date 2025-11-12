Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Roona Buktikan Kualitas Lewat Penghargaan Brand Choice Award 2025

Rabu, 12 November 2025 – 10:46 WIB
Roona Buktikan Kualitas Lewat Penghargaan Brand Choice Award 2025 - JPNN.COM
Roona Buktikan Kualitas Lewat Penghargaan Brand Choice Award 2025. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Brand kecantikan lokal, Roona, meraih penghargaan Brand Choice Award 2025 untuk kategori Magnetic Lashes.

Prestasi ini menjadi pengakuan atas inovasi Roona dalam menghadirkan solusi kecantikan praktis dan aman yang digemari wanita modern di Indonesia.

Roona dikenal dengan filosofi “Beauty-Efficient”, yaitu konsep kecantikan efisien bagi perempuan aktif yang ingin tampil menawan tanpa membutuhkan waktu lama di depan cermin.

Baca Juga:

Produk unggulan seperti Lashter Magnetic Lashes menjadi favorit karena desainnya yang ringan, tahan hingga 30 kali pemakaian, serta memberikan hasil lentik alami tanpa penggunaan lem.

Selain Lashter, Roona juga memperkenalkan Self Lash Kit, teknologi Do It Yourself (DIY) yang memungkinkan pengguna melakukan eyelash extension profesional di rumah.

Produk ini menjadi terobosan bagi pecinta kecantikan yang mencari hasil instan dan ramah pemula. Tak hanya itu, kolaborasi Barbie™ x Roona juga memperkuat citra merek sebagai inovator lokal dengan sentuhan global.

Baca Juga:

Penghargaan Brand Choice Award 2025 menjadi bukti nyata bahwa Roona telah berhasil membangun kepercayaan konsumen di era digital.

Kehadirannya di berbagai kanal seperti Shopee Mall, Tokopedia, dan TikTok Shop turut memperluas jangkauan, sementara komunitas loyal WondeRoona menjadi wadah berbagi inspirasi kecantikan sehari-hari.

Roona raih Brand Choice Award 2025 berkat inovasi lash & brow praktis dan aman untuk wanita modern.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Brand Choice Award 2025  Roona  Roona  Inovasi  Brand kecantikan lokal 
BERITA BRAND CHOICE AWARD 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp