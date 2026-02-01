Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Rosan Roeslani Bantah Rumor Perombakan Direksi Bank Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 – 13:41 WIB
Kepala BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana maupun pembicaraan mengenai perombakan jajaran direksi Himpunan Bank Negara (Himbara).

Pernyataan ini dikeluarkan Rosan untuk menanggapi rumor serta pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terkait wacana pergantian pengurus di bank-bank milik negara tersebut.

Rosan memastikan bahwa sebagai pemegang saham transisi, Danantara belum menerima instruksi atau memulai pembahasan internal terkait hal itu.

"Kami di Danantara sebagai pemegang saham di seluruh Bank Himbara sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu," ujar Rosan di Jakarta, Sabtu.

Menurut Rosan, Danantara akan selalu berkonsultasi apabila memang diperlukan adanya perbaikan.

"Kami akan selalu berkonsultasi apabila memang perlu ada perbaikan. Namun, pada intinya sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu," katanya.

Rosan kembali menegaskan bahwa sampai sejauh ini belum ada pembicaraan mengenai hal terkait pergantian jajaran direksi bank Himbara.

Sebagai informasi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mengganti jajaran direksi bank Himbara yang dianggap merugikan negara.

Kepala BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani menegaskan hingga saat ini tidak ada rencana maupun pembicaraan mengenai perombakan jajaran direksi Himbara.

TAGS   Rosan Roeslani  Kepala BPI Danantara  Danantara 
