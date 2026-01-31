Rose Blackpink Bawa APT ke Panggung Grammy Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - Rose Blackpink dipastikan akan tampil dalam ajang Grammy Awards 2026 yang digelar akhir pekan ini.

Penampilan tersebut menjadi salah satu momen yang paling dinantikan penggemar, mengingat popularitas Rose yang terus meningkat di kancah musik global.

Kabar ini disampaikan oleh media Korea Selatan, Soompi, pada Jumat (30/1).

Dalam laporannya, Soompi menulis, “Rose dinominasikan untuk tiga Grammy Awards tahun ini melalui lagu kolaborasinya bersama Bruno Mars berjudul ‘APT’.”

Lagu tersebut masuk dalam tiga kategori utama, yakni Record of the Year, Song of the Year, dan Best Pop/Duo Group Performance.

“APT” menjadi salah satu karya yang paling banyak dibicarakan sepanjang tahun lalu. Kolaborasi Rose dan Bruno Mars dinilai berhasil memadukan karakter vokal keduanya dalam lagu pop yang mudah diterima pendengar global.

Keberhasilan ini turut mengantarkan Rose Blackpink ke panggung penghargaan musik paling prestisius di dunia.

Grammy Awards 2026 sendiri akan disiarkan secara langsung pada 1 Februari mulai pukul 8 malam waktu Amerika Serikat bagian timur.