JPNN.com - Entertainment - Musik

Rose BLACKPINK dan Huntr/x Bersaing di BRIT Awards 2026

Kamis, 22 Januari 2026 – 22:37 WIB
Rose Blackpink dan Huntr/x masuk dalam nominasi BRIT Awards 2026. Foto: Instagram/roses_are_rosie dan kpopdemonhuntersnetflix.

jpnn.com, JAKARTA - Rose BLACKPINK dan grup idola fiktif Huntr/x masuk dalam daftar nominasi ajang penghargaan musik bergengsi Inggris, BRIT Awards 2026.

Kabar tersebut diumumkan secara resmi oleh British Phonographic Industry (BPI) pada Rabu (21/1).

BRIT Awards dikenal luas sebagai salah satu ajang penghargaan musik paling prestisius di Inggris, sebagaimana dikutip dari Soompi.

Pada tahun ini, Huntr/x berhasil meraih dua nominasi sekaligus. Grup fiktif tersebut masuk dalam kategori Grup Internasional Terbaik serta Lagu Internasional Terbaik melalui lagu hit mereka berjudul “Golden”.

Huntr/x diketahui diisi oleh para pengisi suara ternama, yakni EJAE, Audrey Nuna, dan Rei Ami.

Kehadiran mereka dinilai berhasil menghidupkan karakter grup tersebut dalam film animasi “KPop Demon Hunters”.

Sementara itu, Rose juga masuk dalam nominasi Lagu Internasional Terbaik lewat lagu kolaborasinya bersama Bruno Mars yang berjudul “APT”.

Roseanne Park, atau yang lebih dikenal sebagai Rose, merupakan penyanyi keturunan Selandia Baru-Korea Selatan yang dikenal luas sebagai anggota grup BLACKPINK.

Rose BLACKPINK dan grup fiktif Huntr/x masuk nominasi BRIT Awards 2026 lewat lagu andalan mereka.

