JPNN.com - Entertainment - Event

Roselina Sekar Turut Hadir, Safari Bazaar 17 Berlangsung Meriah

Senin, 16 Maret 2026 – 13:13 WIB
Roselina Sekar Turut Hadir, Safari Bazaar 17 Berlangsung Meriah - JPNN.COM
Roselina Sekar, Miss Supraglobal 2026, menghadiri Safari Bazaar ke-17. Foto: Dok. RINS

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki putaran ke-17, rangkaian Safari Bazaar yang diinisiasi oleh Rahasia Investasi Sukses (RINS) dan Komunitas Bisnis (Kombis) berlangsung makin meriah dan mendapat sambutan positif dari konsumen di tiap lokasi pelaksanaan.

Kegiatan digelar serentak dari 25 Februari 2026 sampai 7 Maret 2026 di 5 proyek hunian yaitu Sahid Sudirman Residence, Maple Park Sunter, Signature Park Grande Cawang Jaktim, Victoria Square Tangerang dan Permata Hijau Suites Jaksel.

Safari Bazaar 17 menarik minat para pelaku niaga, influencer, beauty pageant, komunitas, masyarakat pengunjung dan penghuni.

Tidak hanya itu, Safari Bazaar 17 juga istimewa dengan kehadiran Roselina Sekar, selaku Miss Supraglobal 2026 yang berhasil keluar sebagai pemenang di putaran final dunia di India.

Perempuan asal Yogyakarta yang memiliki nama panjang Ar. Rr. Roselina Risang Sekar Limbangsari itu hadir juga sebagai juru bicara Safari bazaar ke 17.

“Kehadiran saya merupakan wujud dari komitmen saya untuk terus memberikan dampak baik bagi orang-orang di sekitar dengan aktif menyuarakan pentingnya peran generasi muda dalam pelestarian lingkungan. Karena di sini kita bisa sembari bercengkrama dan berdialog dengan orang-orang yang hadir di sini untuk sharing terkait insight dan knowledge yang kita punya," ungkap Roselina.

“Di sini kami tidak hanya berbelanja atau bersilaturahmi, tetapi juga berdialog dan saling berbagi insight serta pengetahuan yang dimiliki. Saya melihat Safari Bazaar sebagai medium untuk menyampaikan nilai dan pesan yang saya bawa, dengan harapan dapat memberikan dampak nyata bagi orang-orang di sekitar,” tambahnya.

Selain kehadiran Roselina, ada juga Jehu Jedija Lay dikenal sapaan Jedi (Mister Supranational Indonesia 2026) sebagai juru bicara.

Memasuki putaran ke-17, rangkaian Safari Bazaar yang diinisiasi oleh Rahasia Investasi Sukses (RINS) dan Komunitas Bisnis (Kombis) berlangsung makin meriah.

TAGS   Safari Bazaar  Safari Bazaar 2026  Roselina Sekar  Safari Bazaar 17 
