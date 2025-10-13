Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Rossa Wujudkan Keinginan Lewat Asmara Dansa

Senin, 13 Oktober 2025 – 13:13 WIB
Penyanyi Rossa. Foto: Dok.Inspire Music

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Rossa kembali memberi kejutan dengan merilis mini album terbaru yang bertitel Asmara Dansa.

Menurutnya, proyek ini menjadi bentuk penghormatan dirinya kepada dua legenda musik serumpun yakni Chrisye dan Sheila Majid.

Diproduseri langsung oleh Rossa dengan aransemen musik dari Dipha Barus, Asmara Dansa hadir dengan nuansa pop dan dance club yang segar.

Album tersebut dirilis di bawah label Inspire Music pada 10 Oktober 2025, dengan Sinaran versi baru dari hit klasik Sheila Majid sebagai single utama.

Menariknya, Rossa menggandeng rapper Malaysia MK (K-Clique) untuk menghadirkan energi rap di tengah lagu.

"Aku sudah lama banget pengin bikin album dengan nuansa pop dan dance club seperti ini, dan senang banget akhirnya kesampaian,” kata Rossa.

Soal konsep album bertema pop dance, Rossa mengaku ingin menghidupkan kembali musik upbeat yang populer di masanya, dan memperkenalkannya pada generasi sekarang.

“Sinaran itu lagu sejuta umat. Tantangannya adalah bikin versi yang benar- benar berbeda dari yang pernah ada. Makanya aku tambahkan rap di tengahnya, kolaborasi sama MK K-Clique dan Dipha Barus," jelasnya.

Selain itu, Rossa menyatakan bahwa keputusan menggandeng MK bukan tanpa alasan.

