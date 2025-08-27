Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Produk

Roti Isi Krim Rasa Martabak Manis Jadi Sensasi Baru dari MBR & Prime Bread

Rabu, 27 Agustus 2025 – 22:02 WIB
Roti Isi Krim Rasa Martabak Manis Jadi Sensasi Baru dari MBR & Prime Bread - JPNN.COM
Prochiz memperluas penetrasi ke konsumen keluarga, anak-anak, hingga ke segmen generasi muda yang gemar mencoba rasa baru. Foto dok. MBR

jpnn.com - JAKARTA- PT Mulia Boga Raya Tbk (MBR), anak usaha Garudafood dan produsen roti Prime Bread meluncurkan hasil inovasi dan kreasi produk terbaru Roti Isi Krim Rasa Martabak Manis.

Produk ini diklaim menjadi yang pertama hadir di Indonesia yang memadukan roti dengan rasa martabak.

"Perpaduan ini melahirkan sensasi baru pada jajanan legendaris Nusantara, yakni martabak manis," kata Direktur Utama MBR Dede Patmawidjaja, Rabu (27/8).

Baca Juga:

Dede melanjutkan, inovasi ini menjadi wujud adaptasi industri makanan terhadap kuliner modern yang mengangkat cita rasa lokal sePerluas penetrasi pasar, PT Mulia Boga Raya Tbk (MBR) dan Prime Bread luncurkan inovasi barurta untuk memasyarakatkan keju Prochiz di Tanah Air.

"Inovasi berkelanjutan dan kolaborasi strategis merupakan kunci kami menjawab kebutuhan pasar," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama MBR Patmawidjaja menyebutkan, kolaborasi tersebut mencerminkan komitmen Prochiz untuk terus memperkaya pilihan konsumen.

Baca Juga:

Apalagi, di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap produk makanan praktis dengan cita rasa autentik.

"Kami berharap bisa memperluas penetrasi ke konsumen keluarga, anak-anak, hingga ke segmen generasi muda yang gemar mencoba rasa baru," katanya. (esy/jpnn)

PT Mulia Boga Raya Tbk dan Prime Bread meluncurkan inovasi baru, melahirkan sensasi berbeda.

Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Mesyia Muhammad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PT Mulia Boga Raya  Prime Bread  Roti Isi Krim Rasa Martabak Manis  makanan praktis  Prochiz 
BERITA PT MULIA BOGA RAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp