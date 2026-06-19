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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Roy Suryo dan Dokter Tifa Ditangkap, Refly Protes Keras, Waktu Penangkapan Dipersoalkan

Jumat, 19 Juni 2026 – 13:15 WIB
Roy Suryo dan Dokter Tifa Ditangkap, Refly Protes Keras, Waktu Penangkapan Dipersoalkan - JPNN.COM
Roy Suryo. Foto: Ricardo/Dok. JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Roy Suryo dan Dokter Tifa ditangkap oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi).

Refly Harun dalam kapasitasnya sebagai kuasa hukum Roy Suryo dan Dokter Tifa, langsung melayangkan protes keras terhadap tindakan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang melakukan penangkapan dan penahanan terhadap kedua kliennya tersebut.

Refly menilai tindakan kepolisian itu tidak profesional mengingat perkara yang menjerat kedua kliennya berada di wilayah abu-abu (grey area) hukum, yakni terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik soal keaslian ijazah seorang mantan kepala negara yang sifatnya masih diperdebatkan.

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"Kami melakukan pembelaan-pembelaan diri terhadap klien kita (Refly Harun), sehingga yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya menurut saya sangat tidak profesional dan kami protes keras," kata Refly di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (19/6).

Menurut dia, penahanan dalam perkara pidana umum, seperti kasus pembunuhan atau korupsi sangat masuk akal untuk dilakukan.

Namun, untuk kasus yang dihadapi oleh Roy Suryo dan Dokter Tifa, proses hukumnya saat ini justru masih dalam tahap pembuktian materiil.

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"Bagaimana kalau ijazah itu memang benar-benar palsu? Apalagi kemudian tim pemburu ijazah palsu itu sudah melaporkan beberapa pihak yang diduga juga terlibat dalam proses pembuatan. Jadi, ini kan dalam proses pembuktian yang belum tentu klien kami salah. Saya yakin 99,9 persen ijazah itu palsu," tegas Refly.

Pakar hukum tata negara itu juga menyayangkan momentum penangkapan yang dinilai tidak patut.

Roy Suryo dan Dokter Tifa ditangkap oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Refly Harun protes keras.

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TAGS   Roy Suryo  Dokter Tifa  Ditangkap  Refly Harun 
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