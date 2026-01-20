Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

Royal Alloy JPS 245 Darwinbro Resmi Mengaspal di Indonesia, Ada Fitur Kamera Dasbor

Selasa, 20 Januari 2026 – 22:47 WIB
Royal Alloy JPS 245 Darwinbro Resmi Mengaspal di Indonesia, Ada Fitur Kamera Dasbor - JPNN.COM
Royal Alloy Indonesia memperkenalkan skuter premium terbaru, JPS 245 (John Player Special) Darwinbro di Jakarta. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Royal Alloy Indonesia memperkenalkan skuter premium terbaru, JPS 245 (John Player Special) Darwinbro, di kawasan Parle Senayan, Jakarta, Selasa (20/1).

Royal Alloy JPS 245 tampil sebagai representasi perpaduan desain klasik khas Inggris, dengan sentuhan teknologi modern.

Ditawarkan dalam dua pilihan varian, JPS 245 onroad dengan tampilan lebih elegan dan versi offroad yang menggunakan warna lebih kalem, setang telanjang, dan ban dual purpose.

Baca Juga:

Skuter dibekali mesin berkapasitas 245 cc yang dirancang untuk menunjang kebutuhan mobilitas urban, tanpa mengesampingkan gaya dan kenyamanan.

Proporsi bodi yang elegan dipadukan fitur modern, menjadikannya cocok untuk penggunaan harian sekaligus lifestyle.

Satu yang menarik dari sistem konektivitas, ada dashcam di bawah lampu utama. Memungkinkan pengguna bisa merekam selama perjalanan.

Baca Juga:

Output dari kamera hanya bisa diakses melalui ponsel pintar mengandalkan aplikasi yang terhubung.

“Peluncuran JPS 245 kami kemas secara intimate karena kami ingin menghadirkan pengalaman yang lebih personal, sekaligus memperkenalkan karakter premium dari produk kami," ujar Komisaris Royal Alloy Indonesia Irwan Cipto.

Royal Alloy Indonesia memperkenalkan skuter premium terbaru, JPS 245 (John Player Special) Darwinbro, di kawasan Parle Senayan, Jakarta, Selasa (20/1).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   royal alloy  Royal Alloy JPS 245  spesifikasi Royal Alloy JPS 245  harga Royal Alloy JPS 245 
BERITA ROYAL ALLOY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp