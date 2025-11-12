Royal Enfield Flying Flea S6: Scrambler Listrik dengan Sentuhan Masa Depan

Rabu, 12 November 2025 – 05:33 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Royal Enfield membuka babak baru dalam sejarahnya lewat debut motor listrik, Flying Flea S6 di Italia.

Model anyar tampil sebagai scrambler listrik dengan perpaduan unik antara gaya klasik khas Royal Enfield dan teknologi modern berperforma tinggi.

Flying Flea S6 menjadi bagian dari lini produk 2026, sekaligus salah satu dari dua model di bawah sub-brand Flying Flea, bersama versi jalan rayanya, FF.C6.

Sebelumnya, motor sempat mencuri perhatian dalam bentuk konsep di EICMA 2024, dan kini tampil dalam versi produksi penuh.

Royal Enfield mendeskripsikan Flying Flea S6 sebagai motor listrik ringan serbaguna, yang dirancang untuk para penjelajah urban maupun petualang lintasan tanah.

Dengan desain scrambler modern, motor dibekali garpu depan USD, penggerak akhir rantai, serta kombinasi roda 19 inci depan dan 18 inci di belakang untuk menjaga keseimbangan.

Dari sisi fitur, S6 tidak main-main. Motor sudah dilengkapi sistem navigasi terintegrasi, mode off-road khusus, kontrol traksi, serta ABS dengan sensor sudut kemiringan.

Tenaga Flying Flea S6 bersumber dari baterai berselubung magnesium yang dirancang meningkatkan kekakuan struktur dan efisiensi pendinginan.