Royal Enfield Himalayan Mana Black Terinspirasi Jalur Ekstrem India

Senin, 29 Desember 2025 – 14:50 WIB

jpnn.com - Royal Enfield menyiapkan cara istimewa untuk merayakan usia 125 tahun pada 2026.

Bukan sekadar nostalgia, perusahaan memilih merayakannya lewat model yang merepresentasikan DNA petualang mereka: Royal Enfield Himalayan Mana Black.

Model hadir sebagai edisi khusus dari Himalayan 450 yang lebih dahulu meluncur pada 2024.

Nama “Mana Black” diambil dari Mana Pass, salah satu jalur pegunungan paling menantang di India—sebuah simbol ketangguhan yang sejalan dengan karakter Himalayan.

CEO Eicher Motors Ltd, Siddhartha Lal, menegaskan bahwa perjalanan panjang Royal Enfield tidak selalu mulus.

"Sejarah kami penuh dengan pasang surut. Kami telah beberapa kali hampir mengalami kehancuran, tetapi yang selalu menyatukan kami adalah filosofi kami tentang sepeda motor murni,” ujarnya.

Pernyataan itu seolah menjadi benang merah dari kehadiran Mana Black.

Dari sisi tampilan, Himalayan Mana Black tampil jauh lebih gelap dan minimalis dibanding varian standar.