JPNN.com - Otomotif - Motor

Royal Enfield Hunter 350 Terbaru Sapa Bikers Indonesia, Harga Rp 100 Jutaan

Minggu, 21 Desember 2025 – 22:42 WIB
Royal Enfield Hunter 350 Terbaru Sapa Bikers Indonesia, Harga Rp 100 Jutaan - JPNN.COM
Royal Enfield Hunter 350 MY2025 mengaspal di Indonesia. Foto: royalenfield

jpnn.com, JAKARTA - Royal Enfield menghadirkan Hunter 350 MY2025 dengan pembaruan menyeluruh, mulai dari pilihan warna baru, peningkatan fitur, hingga penyempurnaan kenyamanan berkendara.

Hunter 350 MY2025 kini hadir dengan tiga warna anyar, yakni Rio White, Tokyo Black, dan London Red.

Ketiganya terinspirasi dari karakter jalanan kota-kota ikonik dunia dan merepresentasikan gaya street yang dinamis.

Baca Juga:

Motor sudah dapat dipesan di seluruh diler resmi Royal Enfield Indonesia, dengan harga mulai Rp108,5 juta.

Business Head Asia Pacific Royal Enfield, Manoj Gajarlawar, mengatakan kesuksesan Hunter 350 secara global membuktikan model diterima luas oleh pengendara pemula maupun pencinta motor.

“Hunter sangat relevan dengan karakter pengendara Indonesia dan menjadi partner ideal untuk menjelajahi padatnya jalanan kota."

Baca Juga:

"Hunter 350 2025 merupakan salah satu model unggulan kami dan siap meningkatkan pengalaman berkendara murni bagi pelanggan lama maupun baru,” ujar Manoj dalam keterangannya, Minggu (21/12).

Selain warna, Hunter 350 kini memiliki ground clearance lebih tinggi, jok yang lebih nyaman, serta suspensi belakang baru yang membuat handling terasa lebih lincah.

Royal Enfield menghadirkan Hunter 350 MY2025 dengan pembaruan menyeluruh di pasar Indonesia

TAGS   Royal Enfield  royal enfield hunter 350  harga royal enfield Hunter 350  spesifikasi Royal Enfield Hunter 350 
