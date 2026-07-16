Royal Enfield Shotgun 650 x Rough Crafts: Motor Kolektor Hanya 4 Unit di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Royal Enfield membuka registrasi untuk memiliki Shotgun 650 x Rough Crafts Edition di Indonesia.

Motor edisi kolektor itu diproduksi sangat terbatas, dengan jatah hanya empat unit untuk pasar Indonesia.

Secara global, masing-masing 25 unit untuk India, kawasan Asia Pasifik, Eropa, dan Amerika Utara.

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Registrasi dibuka mulai 15 Juli hingga 29 Juli 2026. Setelah itu, Royal Enfield akan menggelar program exclusive drop pada 29 Juli 2026 pukul 16.00 WIB.

Shotgun 650 x Rough Crafts Edition dipasarkan dengan harga Rp329,1 juta.

Calon pembeli wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui situs resmi Royal Enfield.

Motor ini merupakan hasil kolaborasi Royal Enfield dengan rumah modifikasi asal Taiwan, Rough Crafts, yang dikenal lewat karya-karya kustom bergaya minimalis.

Desainnya terinspirasi dari motor kustom Caliber Royale yang pertama kali diperkenalkan di EICMA 2025 sebelum dipamerkan kembali pada Motoverse 2025.