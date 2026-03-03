Rp 55 Triliun untuk THR ASN, TNI, Polri, dan Pensiunan

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah menggelontorkan Rp 55 triliun untuk tunjangan hari raya a.k.a THR para ASN, pensiunan, TNI, dan Polri pada Idulfitri tahun ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan besaran itu meningkat 10 persen dibandingkan 2025 yang berada pada angka Rp 49 triliun. "Sesuai dengan arahan Bapak Presiden terkait THR Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Pusat, termasuk PPPK, TNI, Polri, serta pensiunan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 55 triliun," ujar Airlangga, Selasa (3/3).

Pak Airlangga memerinci, THR 2026 akan disalurkan kepada:

2,4 juta ASN Pusat, TNI, Polri dengan besaran Rp 22,2 triliun

4,3 juta ASN Daerah total Rp 20,2 triliun

3,8 juta pensiunan totalnya Rp 12,7 triliun.

Adapun, komponen yang dibayarkan adalah 100 persen yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, serta 100 persen tunjangan kinerja sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Pencairan THR dimulai secara bertahap sejak 26 Februari yang lalu, minggu pertama, dan THR tersebut diberikan kepada PNS, CPNS, PPPK, Pejabat Negara, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pensiunan PNS, Pensiunan Prajurit TNI/Polri, hingga Pensiunan Pejabat Negara," katanya. (mcr4/jpnn)