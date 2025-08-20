Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Rp335 Triliun untuk MBG, Maman Menyebut Pihak Paling Diuntungkan

Rabu, 20 Agustus 2025 – 08:18 WIB
Rp335 Triliun untuk MBG, Maman Menyebut Pihak Paling Diuntungkan - JPNN.COM
Ilustrasi Makan Bergizi Gratis atau MBG. Foto: dok. JPNN

jpnn.com - JAKARTA – Pemerintah menetapkan anggaran sebesar Rp335 triliun untuk program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026.

Alokasi anggaran MBG tersebut setara 44,21 persen dari total anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun.

Alokasi anggaran sebesar Rp335 triliun untuk program MBG dinilai akan memberikan manfaat signifikan, terutama bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Baca Juga:

“Ada yang mengatakan bahwa keberpihakan pemerintah di era Pak Prabowo terhadap UMKM masih belum signifikan, itu salah total,” ujar Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam pembukaan Rakornas Kadin Bidang Koperasi dan UMKM di Jakarta, Selasa (19/8).

Menurut Maman, alokasi anggaran yang besar ini akan langsung menguntungkan UMKM.

Dia menjelaskan bahwa program MBG tersebut akan membentuk dapur-dapur umum yang dikelola oleh usaha menengah.

Baca Juga:

Setiap dapur membutuhkan modal Rp500 juta hingga Rp2 miliar dan akan melibatkan rata-rata 20 pemasok lokal untuk berbagai komoditas, seperti telur, ikan, daging, beras, dan sayuran.

Maman mengatakan Kementerian UMKM ditugaskan untuk memperluas keterlibatan UMKM dalam ekosistem program Makan Bergizi Gratis.

Anggaran Makan Bergizi Gratis atau MBG pada 2026 mencapai Rp335 triliun, siapa pihak yang paling diuntungkan?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   mbg  makan bergizi gratis  anggaran mbg  Maman Abdurrahman  
BERITA MBG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp