Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

RPPEM Nasional Segera Rampung, 10 Provinsi Ini Siap Susun RPPEM Daerah

Kamis, 04 Juni 2026 – 23:31 WIB
RPPEM Nasional Segera Rampung, 10 Provinsi Ini Siap Susun RPPEM Daerah - JPNN.COM
Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat KLH/BPLH Puji Iswari. Foto dok KLH

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) dalam tahapan akhir merampungkan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (RPPEM) Nasional 2026-2055.

Selanjutnya, RPPEM Nasional akan menjadi rujukan bagi provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun turunannya berupa RPPEM daerah untuk kemudian diimplementasikan di daerah masing-masing.

RPPEM Nasional menjadi pedoman induk perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove yang memuat kondisi umum, strategi dan target nasional, rencana pemanfaatan dan pengendalian, serta rencana adaptasi-mitigasi iklim.

Baca Juga:

Sedangkan RPPEM Daerah menjadi turunan hierarkis dari RPPEM Nasional secara bertingkat pada tingkat provinsi yang kemudian dilanjutkan pada tingkat kabupaten/kota.

Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat KLH/BPLH Puji Iswari mengatakan sejumlah provinsi sudah berkomitmen untuk segera menyusun dokumen RPPEM provinsi masing-masing.

“Sudah ada 10 provinsi yang siap melakukan penyusunan. Sudah menyatakan lembar komitmen dari pemerintah provinsinya,” kata dia.

Baca Juga:

Ada pun 10 provinsi yang siap berkomitmen melaksanakan penyusunan dokumen RPPEM Provinsi sebagai tindak lanjut kebijakan nasional yaitu: Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Bengkulu, Bangka Belitung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

Dengan komitmen tersebut, pemerintah provinsi akan membentuk Tim Penyusun RPPEM Daerah tingkat provinsi dan bersedia mengikuti proses pendampingan teknis dan fasilitasi yang diberikan oleh Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat (PPEPD) KLH/BPLH.

RPPEM Nasional akan menjadi rujukan bagi provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun turunannya berupa RPPEM daerah untuk kemudian diimplementasikan di daerah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kementerian Lingkungan Hidup  Badan Pengendalian Lingkungan Hidup  pohon mangrove  daerah 
BERITA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp