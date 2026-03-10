RPUW 2026, Cinta Quran Foundation Rilis Program 99 Masjid Asmaul Husna

jpnn.com, JAKARTA - Cinta Quran Foundation meluncurkan program pembangunan 99 Masjid Asmaul Husna yang akan tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Program tersebut disampaikan langsung oleh Founder Cinta Quran Foundation, Ustadz Fatih Karim dalam kegiatan Rapat Umum Pemegang Wakaf (RUPW) 2026 yang digelar di Tangerang Selatan beberapa waktu lalu.

Fatih Karim menyampaikan pembangunan masjid memiliki peran penting dalam membangun peradaban Islam.

Menurutnya, sepanjang sejarah Islam, masjid selalu menjadi pusat kehidupan umat.

Tidak anya sebagai tempat salat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, dakwah, pembinaan generasi, hingga aktivitas sosial masyarakat.

“Melalui Program 99 Masjid Asmaul Husna, kami ingin menghadirkan masjid yang bukan hanya berdiri secara fisik, tetapi juga menjadi pusat kehidupan umat yang menghadirkan nilai-nilai Asmaul Husna dalam kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Selain peluncuran program tersebut, Asmaul Husna juga mengungkapkan capaian program wakaf yang telah berjalan, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional.

Adapun beberapa proyek wakaf yang menjadi sorotan dalam acara ini antara lain Pesantren Tahfidz Tunanetra Putri Sam’an Cinta Quran, pesantren tahfidz tunanetra putri pertama di Indonesia yang saat ini telah menyelesaikan pembangunan tahap pertama.