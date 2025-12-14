Close Banner Apps JPNN.com
Crypto

RRFX Gelar Internal Gathering dengan Mitra, Perkuat Sinergi untuk Ekosistem Trading

Minggu, 14 Desember 2025 – 10:21 WIB
RRFX Gelar Internal Gathering dengan Mitra, Perkuat Sinergi untuk Ekosistem Trading
Para mitra RRFX yang menjadi tamu undangan di acara Internal Gathering RRFX yang diselenggarakan di Che Cohiba Atmosphere Jakarta, Jumat 12 Desember 2025. Foto: Dok. RRFX

jpnn.com, JAKARTA - Platform trading RRFX menggelar soft launching bersama para mitra sebagai langkah awal memperkenalkan identitas, layanan, dan arah pengembangan perusahaan ke depan pada Jumat (12/12) malam.

Mengangkat tema “Sinergi Manajemen dan Mitra RRFX”, acara ini berlangsung hangat di Che Cohiba Atmosphere, Jakarta, dengan kehadiran lengkap manajemen RRFX, mitra bisnis, nasabah terpilih, serta tamu undangan lainnya.

Direktur Komersial RRFX Jonny Tjenurdin menegaskan soft launching ini bukan hanya seremoni peluncuran, tetapi juga pernyataan komitmen perusahaan untuk membangun hubungan jangka panjang berbasis sinergi yang positif dengan para mitra dan nasabah.

“RRFX hadir bukan sekadar sebagai platform trading, tetapi sebagai mitra pertumbuhan. Kami percaya bahwa sinergi antara manajemen dan mitra adalah fondasi utama dalam menghadirkan layanan trading yang semakin inovatif dan dapat dipercaya,” ujar Jonny Tjenurdin.

Dia menekankan pentingnya membangun hubungan kolaboratif yang berkelanjutan. Kehadiran mitra dari berbagai daerah dalam acara ini menjadi bukti kuat bahwa RRFX mengedepankan pendekatan human-centered, di mana kepercayaan dan komunikasi menjadi fokus utama.

“Acara ini menjadi momentum penting bagi RRFX dalam membangun ekosistem trading yang lebih kuat, kolaboratif, serta berorientasi pada pelayanan terbaik bagi seluruh pengguna,” jelas Jonny.

Para mitra RRFX memiliki kontribusi strategis dalam memperluas jangkauan layanan serta menyediakan edukasi yang berkualitas bagi calon trader di berbagai daerah.

Melalui internal gathering ini, RRFX meneguhkan komitmen untuk terus melibatkan mitra dalam pengembangan produk, program edukasi, serta peningkatan kualitas layanan.

Gelar internal gathering dengan mitra, RRFX perkuat sinergi untuk ekosistem trading.

TAGS   RRFX  Ekosistem Trading  trading  Internal Gathering 

