RS EMC Pekayon Hadirkan Pusat Layanan Ortopedi Terpadu, Ini Keunggulannya

jpnn.com, BEKASI - RS EMC Pekayon resmi menghadirkan Pusat Layanan Ortopedi Terpadu(Orthopedic Center), sebuah layanan lengkap, modern dan terintegrasi dalam menangani masalah muskuloskeletal secara menyeluruh.

Mengusung tagline 'Expert Orthopedic Care for Every Move', Orthopedic Center RS EMC Pekayon siap menjadi pusat layanan kesehatan tulang, sendi, dan otot berstandar tinggi di wilayah Bekasi dan sekitarnya.

Orthopedic Center RS EMC Pekayon dilengkapi dengan teknologi diagnostik terkini, peralatan bedah canggih serta layanan komprehensif mulai dari penanganan ortopedi umum hingga subspesialisasi.

Antara lain, sport injury, spine, hip & knee, foot & ankle, serta hand & micro surgery. Semua layanan tersebut tentunya berguna untuk memastikan setiap pasien mendapatkan perawatan terbaik mulai dari diagnosis hingga pemulihan yang cepat, tepat, dan menyeluruh.

Dedy Nugroho, MARS, PhD, FISQua, Direktur RS EMC Pekayon mengatakan, masalah tulang dan sendi kini tidak hanya dialami oleh usia lanjut, melainkan juga usia produktif dan atlet muda.

"Melalui Orthopedic Center RS EMC Pekayon, kami berkomitmen memberikan pelayanan yang personal, akurat, dan berbasis teknologi terkini dengan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi," ungkap dr. Dedy Nugroho, MARS, PhD, FISQua, Direktur RS EMC Pekayon dalam keterangan resmi, Kamis (9/10).

"Dengan dukungan tenaga medis berpengalaman, subspesialis lengkap, serta teknologi terkini, kami ingin memberikan layanan dan perawatan terbaik serta menyeluruh bagi para pasien. Harapannya, RS EMC Pekayon dapat menjadi rujukan layanan ortopedi terpadu di Bekasi dan sekitarnya," sambungnya.

Layanan unggulan yang tersedia di Orthopedic Center RS EMC Pekayon tentunya didukung oleh tim dokter ortopedi subspesialis berpengalaman.