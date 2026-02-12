Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

RS Medistra Hadirkan Teknologi CT Scan Canggih

Kamis, 12 Februari 2026 – 17:40 WIB
Medistra Hospital menghadirkan CT Scan Revolution Apex dari GE Healthcare. Foto: Tim Medistra

jpnn.com, JAKARTA - Medistra Hospital menghadirkan CT Scan Revolution Apex dari GE Healthcare sebagai fasilitas diagnostik unggulan terbaru.

Teknologi anyar tersebut hadir untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan lebih optimal bagi masyarakat.

Fokus utama dari inovasi itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan diagnosis yang cepat, tepat, dan mudah diakses.

Di Indonesia, keterlambatan diagnosis masih kerap terjadi di tengah masyarakat.

Salah satunya karena faktor keterbatasan akses pemeriksaan penunjang yang andal.

Selain itu, karena pemanfaatan teknologi digital dalam sistem layanan kesehatan masih belum optimal.

Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah, dr. Ardian Jahja Saputra, Sp.JP menekankan pentingnya pemeriksaan diagnostik dalam mendukung upaya deteksi dini. 

Langkah tersebut sangat vital, khususnya pada kasus penyakit jantung dan pembuluh darah.

Medistra Hospital menghadirkan CT Scan Revolution Apex dari GE Healthcare sebagai fasilitas diagnostik unggulan terbaru.

