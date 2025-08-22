RS Normah Kuching Hadir di Health and Travel Wellness Fair 2025 Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Normah Medical Specialist Centre (NMSC) Kuching, Sarawak, Malaysia atau yang lebih dikenal sebagai Rumah Sakit Normah hadir dalam Health and Travel Wellness Fair 2025 di Central Park Mall, Jakarta Pusat.

Pameran kesehatan itu digelar selama 4 hari, mulai 21 hingga 24 Agustus 2025 mendatang.

RS Normah hadir untuk memperkenalkan dan menawarkan banyak fasilitas kepada warga Jakarta.

Deputy Head, Corporate Affairs & Business Development NMSC, Bidari MB Suhaili mengatakan, di pameran kesehatan kali ini, RS Normah turut memamerkan fasilitas dan tenaga medisnya.

Termasuk berbagai promosi yang diberikan untuk pengunjung pameran.

"Ada banyak paket medical check up yang kami tawarkan. Dari medical check up ini lah kita akan tau kondisi badan kita, dan tentunya dokter akan memberikan hasil dan diagnosa yang akurat," ucap Bidari.

Berasal dari Sarawak, Malaysia, RS Normah merupakan rumah sakit yang menangani ribuan pasien dari Indonesia berobat setiap bulannya. Apalagi saat ini, banyak dokter profesional dan spesialis di Normah.

Selain itu, RS Normah merupakan rumah sakit yang telah terakreditasi oleh Join Commision International (JCI) di Amerika dan Malaysian Society for Quality in Health (MSQH) di Malaysia.