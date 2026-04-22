RS Persahabatan Kantongi Penghargaan Green Hospital di Forum Global 2026

jpnn.com, JAKARTA - Rumah Sakit Persahabatan mencatatkan prestasi di tingkat internasional dengan meraih penghargaan Green Hospital of The Year dalam ajang Global Health Awards 2026.

Penghargaan tersebut diumumkan dalam rangkaian Healthcare Insights & Leadership Forum 2026 yang digelar di Jakarta pada 20–21 April 2026.

Capaian ini menegaskan posisi RS Persahabatan sebagai salah satu rumah sakit di Indonesia yang dinilai berhasil mengintegrasikan layanan kesehatan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Direktur Operasional RS Persahabatan Arif Rahman Sadad, mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil komitmen jangka panjang rumah sakit dalam menghadirkan layanan yang ramah lingkungan.

“Penghargaan ini kami raih karena tidak hanya fokus pada pelayanan medis, tetapi juga memastikan lingkungan rumah sakit memenuhi standar green hospital,” ujarnya, Selasa (21/4).

Dia menjelaskan, penerapan konsep green hospital dilakukan melalui berbagai langkah, seperti efisiensi energi dan optimalisasi pencahayaan alami di area rumah sakit.

Selain itu, RS Persahabatan juga menyediakan ruang terbuka hijau untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mendukung proses penyembuhan pasien.

Sebagai rumah sakit rujukan nasional untuk penyakit paru, kualitas udara menjadi perhatian utama dalam pengelolaan fasilitas dan layanan.