Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

RS Persahabatan Kantongi Penghargaan Green Hospital di Forum Global 2026

Rabu, 22 April 2026 – 12:30 WIB
RS Persahabatan Kantongi Penghargaan Green Hospital di Forum Global 2026 - JPNN.COM
RS Persahabatan raih Green Hospital of The Year di Global Health Awards 2026 Jakarta.

jpnn.com, JAKARTA - Rumah Sakit Persahabatan mencatatkan prestasi di tingkat internasional dengan meraih penghargaan Green Hospital of The Year dalam ajang Global Health Awards 2026.

Penghargaan tersebut diumumkan dalam rangkaian Healthcare Insights & Leadership Forum 2026 yang digelar di Jakarta pada 20–21 April 2026.

Capaian ini menegaskan posisi RS Persahabatan sebagai salah satu rumah sakit di Indonesia yang dinilai berhasil mengintegrasikan layanan kesehatan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Baca Juga:

Direktur Operasional RS Persahabatan Arif Rahman Sadad, mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil komitmen jangka panjang rumah sakit dalam menghadirkan layanan yang ramah lingkungan.

“Penghargaan ini kami raih karena tidak hanya fokus pada pelayanan medis, tetapi juga memastikan lingkungan rumah sakit memenuhi standar green hospital,” ujarnya, Selasa (21/4).

Dia menjelaskan, penerapan konsep green hospital dilakukan melalui berbagai langkah, seperti efisiensi energi dan optimalisasi pencahayaan alami di area rumah sakit.

Baca Juga:

Selain itu, RS Persahabatan juga menyediakan ruang terbuka hijau untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mendukung proses penyembuhan pasien.

Sebagai rumah sakit rujukan nasional untuk penyakit paru, kualitas udara menjadi perhatian utama dalam pengelolaan fasilitas dan layanan.

RS Persahabatan raih Green Hospital of The Year di Global Health Awards 2026 Jakarta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

RS Persahabatan  Green Hospital  Global Health Awards 2026  Green Hospital of The Year 
BERITA RS PERSAHABATAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp