Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

RS Polri Terima 10 Kantong Jenazah Korban Tabrakan KA, yang Meninggal Jadi 14 Orang

Selasa, 28 April 2026 – 12:43 WIB
Petugas mengevakuasi bangkai gerbong kereta api yang mengalami tabrakan pada Senin malam (27/4). Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, menerima sepuluh kantong jenazah korban kecelakaan antara kereta rel listrik (KRL) Commuter Line dan kereta jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Senin (27/4) malam.

Kepala RS Polri Kramat Jati Brigjen Pol. Prima Heru Yulihartono menyatakan kantong jenazah mulai tiba di RS Polri pada Selasa pagi sekitar pukul 03.00 WIB.

"Betul, ada sepuluh kantong jenazah yang kami terima di RS Polri," kata Prima, Selasa.

Dia mengatakan seluruh jenazah kini tengah menjalani proses identifikasi oleh tim forensik.

Proses tersebut dilakukan guna memastikan identitas para korban sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.

"Kantong-kantong jenazah yang kami terima sedang diidentifikasi," ujar Prima.

Dia mengatakan hingga saat ini proses identifikasi belum rampung. Tim Disaster Victim Identification (DVI) masih bekerja untuk mencocokkan data sebelum kematian (ante mortem) dan setelah kematian (post mortem) guna memastikan identitas korban secara akurat.

Prima belum memerinci identitas korban maupun jumlah yang telah berhasil dikenali. Seluruh proses masih berlangsung dan membutuhkan waktu.

RS Polri Kramat Jati telah menerima sepuluh kantong jenazah korban kecelakaan antara KRL dan KA Argo Bromo.

RS Polri  KRL  tabrakan kereta api  tabrakan kereta di Bekasi Timur  Polri 
BERITA RS POLRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp