JPNN.com - Nasional - Kesehatan

RS Pondok Indah Group Jadi Pelopor Pemanfaatan Teknologi dalam Layanan Pasien

Jumat, 12 Desember 2025 – 23:23 WIB
Wirya Martin (IT Infrastructure & Security Associate Manager RS Pondok Indah Group), Imam Daru Nurwijayanto (Chief Information Technology Officer), dr. Hotmaria Ririn Oktora Sagala (IT Project Associate Manager), Hafit Hermawan (IT Service Operation Associate Manager), Shirley Santoso (Senior Partner and Transformation Expert Kearney). Foto: Dok. RS PIG

jpnn.com, JAKARTA - Transformasi digital bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan fondasi utama layanan kesehatan modern.

Komitmen tersebut membawa RS Pondok Indah Group meraih pengakuan bergengsi di ajang Indonesia Technology Excellence Awards 2025, dengan memborong dua penghargaan sekaligus untuk kategori Online Services - Healthcare dan Automation - Healthcare.

Penghargaan itu sekaligus menegaskan posisi RS Pondok Indah Group sebagai pelopor dalam pemanfaatan teknologi untuk menciptakan pengalaman berobat yang aman, nyaman, dan efisien bagi pasien di Indonesia.

Chief Information Technology Officer RS Pondok Indah Group, Imam Daru Nurwijayanto menyebutkan, di era digital pasien menuntut kemudahan dan kepastian. Keluhan utama masyarakat, yaitu kesulitan membuat janji temu (appointment) dengan dokter, kini dijawab melalui platform daring terintegrasi.

“Pasien saat ini cenderung mencari rumah sakit dengan sistem appointment yang mudah, cepat, transparan, dan dapat diakses kapan saja,” ungkap Imam Daru, Jumat (12/12).

Menurutnya, manfaat nyata digitalisasi layanan kesehatan bagi pasien mencakup kenyamanan dan efisiensi waktu melalui alur administrasi yang lebih singkat.

Selanjutnya, keterbukaan (transparency) akses riwayat medis serta efisiensi biaya karena layanan lebih mudah dijangkau.

“Digitalisasi layanan appointment yang dilakukan RS Pondok Indah Group menjawab kebutuhan tersebut,” jelasnya.

RS Pondok Indah Group jadi pelopor pemanfaatan teknologi dalam layanan pasien sehingga lebih efisien

