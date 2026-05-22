Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

RS Premier Bintaro Ajak Masyarakat Memahami Bahaya Obesitas

Jumat, 22 Mei 2026 – 19:50 WIB
RS Premier Bintaro Ajak Masyarakat Memahami Bahaya Obesitas - JPNN.COM
Spesialis Bedah Subspesialis Bedah Digestif Konsultan Dr. dr. Errawan Wiradisuria, Sp.B, Subsp. BD(K), M.Kes dalam media gathering yang diadakan RS Premier Bintaro bertajuk “Mengenal Bedah Bariatrik–Metabolik untuk Obesitas”. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Obesitas kini tidak lagi sekadar dipandang sebagai persoalan gaya hidup, melainkan penyakit kronis yang dapat memicu berbagai komplikasi serius, seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, gangguan tidur, hingga penurunan kualitas hidup.

Itu Hal ini menjadi salah satu poin yang disampaikan Spesialis Bedah Subspesialis Bedah Digestif Konsultan Dr. dr. Errawan Wiradisuria, Sp.B, KBD, M.Kes dalam edukasi bertajuk “Mengenal Bedah Bariatrik–Metabolik untuk Obesitas” yang diadakan RS Premier Bintaro.

"Berbagai organisasi kesehatan dunia seperti American Medical Association dan Canadian Medical Association telah mengategorikan obesitas sebagai penyakit kronis yang membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan. Namun, di Indonesia obesitas masih sering dianggap hanya sebagai masalah pola hidup," katanya.

Baca Juga:

Bedah bariatrik–metabolik merupakan prosedur pembedahan yang bertujuan membantu penurunan berat badan sekaligus memperbaiki gangguan metabolisme tubuh, seperti diabetes dan hipertensi.

"Dibandingkan metode konservatif seperti diet, olahraga, dan obat-obatan, tindakan ini dinilai memberikan hasil jangka panjang yang lebih efektif pada kasus obesitas berat," kata dr. Errawan.

Beberapa manfaat utama dari pembedahan bariatrik, antara lain penurunan berat badan yang signifikan dan bertahan lama, perbaikan kualitas hidup pasien, penurunan risiko penyakit penyerta (co-morbid), perbaikan kondisi diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi.

Baca Juga:

Adapun pasien yang dapat menjadi kandidat operasi adalah individu dengan BMI di atas 35, atau BMI di atas 30 dengan penyakit penyerta berisiko tinggi terkait obesitas. Selain itu, pasien juga harus memiliki komitmen menjalani perubahan pola hidup sehat dan kontrol kesehatan jangka panjang.

Dalam sesi edukasi, dr. Errawan akan menjelaskan mengenai dampak obesitas terhadap kesehatan, kriteria pasien yang dapat menjalani bedah bariatrik.

RS Premier Bintaro menggelar kegiatan media gathering bertajuk Mengenal Bedah Bariatrik–Metabolik untuk Obesitas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   rs premier bintaro  Obesitas  penderita obesitas  diabetes 
BERITA RS PREMIER BINTARO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp