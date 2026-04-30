Lifestyle - Kesehatan

RS Premier Bintaro Ajak Masyarakat Menjaga Kesehatan Secara Menyeluruh

Kamis, 30 April 2026 – 14:05 WIB
Rumah Sakit Premier Bintaro. Foto: Source

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - RS Premier Bintaro kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gaya hidup sehat melalui penyelenggaraan acara Health Talk & Halal Bihalal dengan tema “Manisnya Silaturahmi, Sehatnya Hidup!”.

Kegiatan itu diselenggarakan dalam rangka memperingati World Diabetes Day 2026.

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Minggu, 19 April 2026, pukul 07.00 – 10.30 WIB, bertempat di RS Premier Bintaro.

Acara ini diselenggarakan sebagai wadah edukasi kesehatan bagi masyarakat, khususnya terkait pencegahan dan pengelolaan penyakit metabolik, seperti diabetes, serta pentingnya aktivitas fisik dalam menjaga kebugaran tubuh.

Selain itu, momentum halal bihalal juga diharapkan dapat mempererat hubungan antara tenaga medis dan masyarakat dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan.

Kegiatan ini akan menghadirkan narasumber berpengalaman, yaitu dr. Ardy Wildan, Sp.PD, Subsp. E.M.D (K), M.Pd.Ked, Spesialis Penyakit Dalam Subspesialis Endokrinologi, Metabolik, dan Diabetes, serta dr. D. Chikih, Sp.KO, MKK (DMA), Spesialis Kedokteran Olahraga, yang akan membagikan edukasi mengenai pengelolaan kesehatan metabolik, pola hidup sehat, serta pentingnya aktivitas fisik yang tepat bagi masyarakat.

Selain sesi edukasi kesehatan, acara ini juga akan diramaikan dengan berbagai kegiatan menarik, seperti demo masak sehat oleh tim F&B Department RS Premier Bintaro, serta kesempatan bagi peserta untuk berkonsultasi langsung dengan tenaga medis.

Melalui kegiatan ini, RS Premier Bintaro berharap masyarakat makin memahami pentingnya menjaga kesehatan secara menyeluruh melalui pola makan sehat, aktivitas fisik teratur, serta pemeriksaan kesehatan berkala, khususnya dalam upaya pencegahan dan pengendalian diabetes. (rhs/jpnn)

Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

rs premier bintaro  rumah sakit premier Bintaro  world diabetes day  diabetes 
