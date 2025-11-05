RS Premier Bintaro Ingatkan Masyarakat Deteksi Dini Penyakit Jantung dan Stroke

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka World Heart and Stroke Day RS Premier Bintaro kembali menggelar kegiatan Media Gathering dan Health Talk berujudul “Don’t Miss a Beat: Every Minute Counts”, bertempat di Artotel Gelora Senayan, Jakarta.

Acara ini menghadirkan dua narasumber dari RS Premier Bintaro, yaitu dr Beny Hartono, Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah subspesialis Gangguan Irama Jantung (Aritmia) dan Kardiologi Intervensi, dan dr Meidianie Camellia, SpN, Spesialis Saraf.

Dalam sesinya berjudul “Don’t Miss a Beat: Arrhythmia in Productive Age”, dr Beny Hartono menjelaskan bahwa gangguan irama jantung (aritmia) merupakan salah satu penyebab kematian mendadak yang sering terjadi pada usia muda dan produktif.

"Aritmia terjadi ketika sistem listrik jantung tidak berfungsi normal, menyebabkan detak jantung menjadi terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur," katanya.

Gangguan irama jantung seperti fibrilasi atrium, takikardia ventrikel, bradikardia, dan supraventrikular takikardi dapat menimbulkan gejala seperti jantung berdebar, pusing, sesak napas, hingga pingsan mendadak.

Saat ini, teknologi modern sudah tersedia di RS Premier Bintaro memungkinkan penanganan yang sangat efektif melalui tindakan seperti kateter ablasi untuk memutus sumber impuls listrik abnormal, pemasangan alat pacu jantung (pacemaker) bagi jantung yang berdetak terlalu lambat, atau implantable cardioverter defibrillator (ICD) serta tindakan IVUS (Ultrasonografi Intravaskular) untuk mencegah kematian mendadak akibat aritmia berbahaya.

Selain tindakan intervensi, dr Beny juga menekankan pentingnya pemeriksaan diagnostik dini seperti rekam jantung (EKG), Holter monitoring, dan tes latih jantung (treadmill test) untuk mendeteksi kelainan irama sejak awal sebelum menimbulkan komplikasi serius.

Sementara itu, dalam presentasinya berjudul “Berharganya Waktu dalam Penanganan Stroke”, dr. Meidianie Camellia, SpN menyoroti pentingnya waktu dalam penanganan stroke.