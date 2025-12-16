Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

RS Premier Bintaro Kenalkan Inovasi Mutakhir Artificial Ligament, Pertama di RI

Selasa, 16 Desember 2025 – 22:00 WIB
RS Premier Bintaro menggelar Introductory Lecture and Live Surgery: Artificial Ligament for Knee Ligament Reconstruction. Foto: Dok. RS Premier Bintaro

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - RS Premier Bintaro kembali mencatat sejarah dalam dunia kedokteran ortopedi nasional dengan menyelenggarakan penggunaan dan operasi ligamen artifisial (artificial ligament) pertama di Indonesia.

Inovasi ini diperkenalkan melalui kegiatan Introductory Lecture and Live Surgery: Artificial Ligament for Knee Ligament Reconstruction.

Bertempat di Krakatau Ballroom Annex 1 Building, RS Premier Bintaro, kegiatan ini menghadirkan Prof. Tao Kun dari Tenth People’s Hospital / Tongji University, Shanghai – China, pakar internasional di bidang rekonstruksi ligamen, bersama dr. Sapto Adji Hardjosworo, Sp.OT, Subsp. CO, Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Konsultan Cedera Olahraga RS Premier Bintaro.

Prosedur dilakukan dalam format live surgery, sekaligus menjadi implementasi klinis perdana artificial ligament pada rekonstruksi ligamen lutut di Indonesia.

Penggunaan artificial ligament merupakan terobosan terbaru dalam penanganan cedera ligamen lutut, khususnya bagi pasien dengan kebutuhan stabilitas sendi yang optimal dan proses pemulihan yang lebih cepat.

Berbeda dengan metode konvensional, teknologi ini menawarkan pendekatan modern yang diharapkan dapat meningkatkan hasil fungsional pasien serta mempercepat proses rehabilitasi.

Manajemen RS Premier Bintaro menyampaikan bahwa keberhasilan pelaksanaan operasi ligamen artifisial pertama di Indonesia ini menegaskan peran RS Premier Bintaro sebagai pelopor inovasi medis dan rumah sakit rujukan nasional dalam layanan ortopedi dan traumatologi.

"RS Premier Bintaro berkomitmen untuk terus menghadirkan teknologi kesehatan mutakhir dengan standar keselamatan dan kualitas internasional," katanya. (rhs/jpnn)

RS Premier Bintaro menggelar Introductory Lecture and Live Surgery: Artificial Ligament for Knee Ligament Reconstruction.

Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

TAGS   rs premier bintaro  Operasi Ligamen  Artificial Ligament  Teknologi kesehatan 
