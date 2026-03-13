RSB Buka Layanan Kesehatan Gratis bagi Warga Kurang Mampu di Kepri

jpnn.com, RIAU - Rumah Sehat BAZNAS (RSB) Provinsi Kepulauan Riau memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat, khususnya mustahik, di Kepulauan Riau pada Kamis (12/3/2026).

Kegiatan yang diikuti oleh 50 penerima manfaat tersebut digelar di Aula Wan Sri Beni, Kepulauan Riau.

Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memantau kondisi kesehatan masyarakat sekaligus memberikan edukasi mengenai penanganan penyakit melalui konsultasi langsung dengan dokter.

Deputi II BAZNAS Imdadun Rahmat mengatakan program layanan kesehatan gratis ini merupakan bagian dari upaya BAZNAS dalam meningkatkan kualitas kesehatan mustahik, terutama di wilayah yang akses layanan kesehatannya masih terbatas.

Dia berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan serta mendorong mereka melakukan pencegahan dan pengobatan secara tepat setelah mendapatkan pemeriksaan dari tenaga medis.

Imdadun menambahkan, melalui program Rumah Sehat BAZNAS, pihaknya ingin memastikan masyarakat Kepulauan Riau dapat merasakan langsung manfaat layanan kesehatan yang mudah diakses, terutama bagi warga yang memiliki keterbatasan biaya untuk berobat.

Menurutnya, masyarakat yang tidak mampu menjangkau layanan rumah sakit atau klinik tetap dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan secara gratis melalui dokter-dokter yang tergabung dalam program RSB di wilayah Kepulauan Riau.

Dia juga menegaskan bahwa kondisi kesehatan masyarakat sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan keluarga, karena penurunan kesehatan sering kali meningkatkan beban ekonomi rumah tangga.