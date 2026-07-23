RSB Gelar Layanan Kesehatan Gratis untuk Puluhan Warga Brebes

jpnn.com, BREBES - Rumah Sehat Baznas (RSB) menggelar layanan kesehatan gratis bagi masyarakat di Pendopo Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Kegiatan tersebut turut menjadi bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun ke-51 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Jawa Tengah.

Program ini merupakan upaya Baznas memperluas akses layanan kesehatan dasar bagi masyarakat sekaligus mendukung kegiatan sosial yang diselenggarakan di Kabupaten Brebes.

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Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan, Idy Muzayyad, mengatakan layanan kesehatan gratis merupakan bentuk komitmen Baznas agar manfaat zakat dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kami ingin memastikan masyarakat yang membutuhkan memperoleh akses layanan kesehatan dasar secara mudah dan berkualitas," ujar Idy dalam keterangan tertulis, Kamis (23/7).

Idy menambahkan Baznas akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak agar layanan kesehatan yang diberikan melalui Rumah Sehat Baznas dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

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Menurutnya, kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Karena itu, Baznas berkomitmen menghadirkan program kesehatan yang inklusif sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup mustahik dan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 90 warga memperoleh layanan pemeriksaan tanda vital, konsultasi dokter, pemeriksaan laboratorium sederhana, serta pemberian obat sesuai hasil diagnosis tim medis.