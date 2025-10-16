Close Banner Apps JPNN.com
RSB Pohuwato Beri Layanan Kesehatan Gratis untuk Warga Gorontalo

Kamis, 16 Oktober 2025 – 10:02 WIB
RSB Pohuwato Beri Layanan Kesehatan Gratis untuk Warga Gorontalo. Foto: RSB

jpnn.com, POHUWATO - Rumah Sehat BAZNAS (RSB) Pohuwato resmi berdiri dan menjadi yang pertama di Provinsi Gorontalo.

Kehadiran fasilitas ini diharapkan memperluas akses layanan kesehatan gratis dan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu di wilayah tersebut.

Pendirian RSB Pohuwato menambah daftar Rumah Sehat BAZNAS di seluruh Indonesia menjadi 36 unit, baik yang telah beroperasi maupun dalam tahap pembangunan.

RSB menjadi salah satu program unggulan BAZNAS dalam memastikan penyaluran zakat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pimpinan BAZNAS RI KH. Achmad Sudrajat mengatakan, RSB Pohuwato hadir untuk memberi pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan gratis bagi mustahik.

“Rumah Sehat BAZNAS ini bukan sekadar tempat berobat, tapi juga pusat edukasi kesehatan bagi masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan dan pola hidup sehat,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Pohuwato Iwan Syafruddin Adam menyambut positif kehadiran RSB di wilayahnya. Ia menyebut masyarakat telah lama menantikan layanan kesehatan gratis tersebut.

“Kami bersyukur, akhirnya masyarakat Pohuwato memiliki Rumah Sehat BAZNAS yang diharapkan bisa membantu meningkatkan derajat kesehatan warga,” ujarnya.

Rumah Sehat Pohuwato resmi beroperasi, sediakan layanan kesehatan gratis bagi warga Gorontalo.

