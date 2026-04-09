RSCM Sampaikan Kondisi Luka bakar Aktivis KontraS Andrie Yunus

jpnn.com, JAKARTA - Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) menyampaikan kondisi Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus.

Manajer Hukum dan Humas RSCM Yoga Nara mengungkapkan kondisi Andrie menunjukkan perbaikan yang signifikan.

"Luka bakar yang dialami pasien telah mengalami perbaikan yang signifikan, dengan sebagian besar area luka telah ditangani melalui tindakan tandur atau cangkok kulit," katanya dalam keterangan, Kamis.

Dia menjelaskan pada Selasa (7/4), pasien kembali menjalani tindakan operasi untuk membersihkan sisa jaringan kulit mati di area leher belakang serta dilakukan cangkok kulit lanjutan guna mendukung proses penyembuhan yang optimal.

"Terkait kondisi mata, saat ini masih dalam tahap penanganan lanjutan. Bola mata ditutup menggunakan jaringan selaput (tenon dan konjungtiva), serta dilakukan penjahitan sementara pada kelopak mata untuk melindungi struktur bola mata dan mempercepat proses penyembuhan," ujar Yoga.

"Hasil pemeriksaan ultrasonografi (USG) menunjukkan bahwa dinding bagian belakang bola mata masih dalam kondisi utuh," tambah dia.

Rencananya, penutupan mata itu dilakukan selama kurang lebih empat hingga enam bulan, dengan evaluasi berkala menggunakan USG mata untuk memantau perkembangan secara menyeluruh.

"Dari sisi psikologis, kondisi pasien terpantau cukup stabil. Pasien dapat beradaptasi dengan baik, bersikap kooperatif selama perawatan, serta menunjukkan optimisme yang realistis terhadap proses pemulihan," jelas Yoga.