RSHS Bandung Minta Maaf soal Insiden Perawat Serahkan Bayi ke Orang Lain

Jumat, 10 April 2026 – 08:04 WIB
RS Hasan Sadikin Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Hasan Sadikin buka suara mengenai pengalaman seorang ibu asal Cimahi yang mengaku bila bayinya diserahkan ke orang lain, saat sedang menunggu proses pemulangan.

Pengalaman itu dibagikan ibu bayi atas nama Nina Saleha melalui akun media sosial Tiktok, dan menjadi perhatian serius.

Manajemen RSHS Bandung melalui keterangan resminya menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa memilukan tersebut.

Baca Juga:

"Sehubungan dengan adanya pemberitaan di media sosial TikTok pada tanggal 8 April 2026, terkait dengan pelayanan kesehatan pada bayi dari Ibu Nina Saleha, maka segenap manajemen RSUP Dr. Hasan Sadikin menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas ketidaknyamanan peristiwa yang dialami oleh anak Ibu selama mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUP Dr. Hasan Sadikin," tulis isi pernyataan manajemen RSUP Dr. Hasan Sadikin, Jumat (10/4/2026).

Dalam pernyataannya, manajemen memastikan sudah berkomunikasi dengan Nina Saleha, untuk meminta mengetahui ihwal kronologi kejadian yang dialami.

Permasalahan antara pihak rumah sakit dan Nina Saleha pun dipastikan selesai secara kekeluargaan. 

Baca Juga:

"Tim dari RSUP Dr. Hasan Sadikin telah melakukan kunjungan dan berkomunikasi dengan Nina Saleha atas keluhan sebagaimana dimaksud, dan keluhan tersebut telah terselesaikan dengan kekeluargaan," jelasnya.

Pascaperistiwa ini, manajemen rumah sakit berjanji untuk mengevaluasi seluruh kinerja pegawai, termasuk tenaga kesehatan, agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

Pernyataan RSHS Bandung pascainsiden bayi dari ibu bernama Nina Saleha diserahkan perawat kepada orang lain saat sedang pergi makan.

BERITA BAYI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
