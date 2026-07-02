RSUD Tobelo Perluas Akses Layanan Jantung Anak, Didukung Alat Echocardiography Bantuan NHM

jpnn.com, TOBELO - RSUD Tobelo terus memperkuat layanan kesehatan spesialistik bagi masyarakat Maluku Utara melalui pengembangan layanan jantung anak.

Dengan mulai beroperasinya alat Echocardiography (USG Jantung Anak/Bayi), rumah sakit tersebut kini berhasil melaksanakan serangkaian tindakan kateterisasi intervensi pada pasien jantung anak yang sebelumnya hanya dapat dilakukan di rumah sakit rujukan di luar daerah.

Peningkatan layanan ini menjadi langkah penting dalam memperluas akses pelayanan jantung anak yang lebih dekat, aman, dan berkualitas bagi masyarakat Halmahera Utara maupun wilayah sekitarnya.

Bagi banyak keluarga, kehadiran layanan ini memberikan harapan baru karena anak-anak dapat memperoleh penanganan medis yang lebih cepat tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke luar Maluku Utara.

Salah satu dukungan yang turut melengkapi kesiapan layanan tersebut adalah tersedianya alat Echocardiography melalui program NHM Peduli, yang diprakarsai Presiden Direktur PT Nusa Halmahera Minerals (NHM), Haji Robert Nitiyudo Wachjo.

Alat tersebut kini dimanfaatkan oleh tim medis RSUD Tobelo untuk membantu pemeriksaan dan tindakan intervensi jantung anak dengan tingkat presisi yang lebih tinggi.

Pada 23–24 Juni 2026, tim medis RSUD Tobelo berhasil melaksanakan tindakan terhadap enam pasien anak.

Pemanfaatan alat Echocardiography membantu dokter memperoleh visualisasi struktur jantung secara lebih akurat selama prosedur berlangsung, sehingga mendukung pengambilan keputusan medis secara tepat.