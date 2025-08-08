Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

RSUP Hasan Sadikin Beralih Dari Solar ke Gas, Pertamina: Ini Berdampak Positif

Jumat, 08 Agustus 2025 – 20:12 WIB
RSUP Hasan Sadikin Beralih Dari Solar ke Gas, Pertamina: Ini Berdampak Positif - JPNN.COM
Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Hasan Sadikin Bandung menggunakan gas sebagai sumber energi. Foto: Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memperkuat komitmennya dalam mendukung transisi energi bersih di Indonesia.

Salah satu wujud nyata dari upaya ini adalah pemanfaatan energi gas di sektor kesehatan, seperti yang telah diterapkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Hasan Sadikin Bandung.

Rumah sakit rujukan utama di Jawa Barat tersebut menggunakan gas sebagai sumber energi untuk berbagai kebutuhan operasional.

Baca Juga:

Langkah itu tidak hanya mendukung efisiensi energi, tetapi juga mengurangi emisi karbon serta meningkatkan keselamatan lingkungan sekitar.

Dengan beralih ke gas, RSUP Hasan Sadikin dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) serta mengoptimalkan biaya operasional jangka panjang.

Selain itu, penggunaan gas juga memberikan dampak positif terhadap kualitas udara di lingkungan rumah sakit, yang sangat penting bagi pasien dan tenaga medis.

Baca Juga:

Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan menyampaikan apresiasi atas langkah strategis RSUP Hasan Sadikin tersebut.

“Terima kasih sudah beralih dari solar ke gas, hal ini dapat berdampak positif bagi RSUP Hasan Sadikin sebagai rumah sakit yang mendukung penggunaan green enegy yang ramah lingkungan dalam mewujudkan Net Zero Emmission tahun 2060 nanti,” ungkapnya saat berkunjung ke RSUP Hasan Sadikin, Rabu (6/8).

Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Hasan Sadikin Bandung menggunakan gas sebagai sumber energi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina  RSUP Hasan Sadikin  Gas  BBM  diesel 
BERITA PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp