RSUP Hasan Sadikin Beralih Dari Solar ke Gas, Pertamina: Ini Berdampak Positif

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memperkuat komitmennya dalam mendukung transisi energi bersih di Indonesia.

Salah satu wujud nyata dari upaya ini adalah pemanfaatan energi gas di sektor kesehatan, seperti yang telah diterapkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Hasan Sadikin Bandung.

Rumah sakit rujukan utama di Jawa Barat tersebut menggunakan gas sebagai sumber energi untuk berbagai kebutuhan operasional.

Langkah itu tidak hanya mendukung efisiensi energi, tetapi juga mengurangi emisi karbon serta meningkatkan keselamatan lingkungan sekitar.

Dengan beralih ke gas, RSUP Hasan Sadikin dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) serta mengoptimalkan biaya operasional jangka panjang.

Selain itu, penggunaan gas juga memberikan dampak positif terhadap kualitas udara di lingkungan rumah sakit, yang sangat penting bagi pasien dan tenaga medis.

Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan menyampaikan apresiasi atas langkah strategis RSUP Hasan Sadikin tersebut.

“Terima kasih sudah beralih dari solar ke gas, hal ini dapat berdampak positif bagi RSUP Hasan Sadikin sebagai rumah sakit yang mendukung penggunaan green enegy yang ramah lingkungan dalam mewujudkan Net Zero Emmission tahun 2060 nanti,” ungkapnya saat berkunjung ke RSUP Hasan Sadikin, Rabu (6/8).