Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Rthae Academy Hadirkan Kurikulum Baru untuk Edukasi Kripto dan Anti-Scam

Sabtu, 13 September 2025 – 19:24 WIB
Rthae Academy Hadirkan Kurikulum Baru untuk Edukasi Kripto dan Anti-Scam - JPNN.COM
Rthae Academy Hadirkan Kurikulum Baru untuk Edukasi Kripto dan Anti-Scam. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Rthae memperkuat komitmen perlindungan investor dengan menghadirkan kurikulum baru di Rthae Academy, divisi edukasi platform perdagangan aset digital tersebut.

Fokus utamanya adalah membangun budaya perdagangan rasional sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap praktik penipuan yang marak di industri kripto.

Kurikulum anyar ini dibagi menjadi tiga tingkat: Pemula, Lanjutan, dan Kepatuhan. Pada tingkat pemula, pengguna diperkenalkan pada dasar blockchain, pengoperasian aset digital, serta penyimpanan yang aman.

Baca Juga:

Modul lanjutan membahas analisis teknikal, strategi kuantitatif, dan pengelolaan risiko, sedangkan modul kepatuhan dirancang untuk memperkuat pemahaman tentang regulasi, KYC, hingga studi kasus penipuan.

Untuk menarik partisipasi, Rthae Academy menyediakan modul interaktif berupa kuis dengan umpan balik langsung.

Program ini juga akan diperluas melalui kolaborasi dengan universitas dan asosiasi industri, dengan rencana menghadirkan kursus bersertifikat resmi guna menambah kredibilitas materi.

Baca Juga:

Selain teori perdagangan, akademi ini menitikberatkan pencegahan scam. Dengan memanfaatkan pemantauan on-chain berbasis KYT serta sistem kontrol risiko pintar, Rthae mendorong investor untuk lebih waspada terhadap risiko pasar sejak tahap awal pengetahuan.

CMO Rthae, Sophia Martinez, menegaskan bahwa edukasi merupakan salah satu cara paling efektif untuk melindungi pengguna.

Rthae Academy meluncurkan kurikulum baru untuk edukasi anti-scam, dorong perdagangan kripto rasional global.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Rthae Academy  kurikulum  edukasi kripto  Rthae 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp